俳優の村田充が23日に自身のインスタグラムに、海の写真とともに友人が亡くなった事をつづり、「私がなんで生きているのと思ってしまうな」と嘆きを投稿。フォロワーから心配の声があがっていた。だが27日までに「ちょっとまだ受け入れられないですが、ちゃんと寝ているし食事もしているので大丈夫です。ありがとうございます」と衝撃を受け入れられないものの、少しずつ日常を取り戻していることを報告し、心配する声に感謝した。



【写真】村田充の腕の中でうっとりの神田沙也加さんの愛犬ブルーザー君

村田は「夢もある、守るものもある友人が亡くなって、どちらもない私がなんで生きているのと思ってしまうな」と悲しんでいた。そんな深い悲しみに、フォロワーは「守るもの、あるじゃない」「貴方はお犬様の為にいなくてはならぬ人ですよ！」「守るものあるでしょ。可愛いわんこ達がいるでしょ。そしてね側にいるんだよ今も」といった声が続々と寄せられた。



村田は女優で歌手の元妻・神田沙也加さんの死後、愛犬のロングコートチワワのブルーザー君を引き取り、先住犬と共に大切に飼育。可愛がっている様子を度々インスタグラムでアップしている。



（よろず～ニュース編集部）