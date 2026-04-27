【漫画】本編を読む思わず白目をむいてしまうような「育児あるある」が激しく共感されているコミックエッセイ『子育てしたら白目になりました』（白目みさえ）。ケンカが絶えない子どもたちが、別々に過ごしているとなぜか手がかからないのは兄弟や姉妹を育てている人なら経験があるのではないか。白目みさえさんの娘さんたちも例外ではないようで――。姉のしーちゃんと妹のひーちゃんは年子ということもあり手がかかるよう