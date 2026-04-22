◇明治安田J1百年構想リーグG大阪1―2福岡（2026年4月22日パナスタ）明治安田J1百年構想リーグは1試合が行われ、西地区2位のG大阪は福岡に逆転負けを喫した。U―21日本代表GK荒木琉偉（18）がプロデビューを果たすもホロ苦の2失点。同首位・神戸との勝ち点8差を詰められなかった。福岡は4連勝を飾った。「気分が悪い。良いサッカーしても勝てるスポーツではない。相手に簡単にゴールを与えてしまった」。PK戦で勝利した