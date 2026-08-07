最新のサッカーニュース
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ジェズスの新天地はナポリ？ アーセナルは36億円要求
ロマーノ氏によるとアーセナルは移籍金として約36億円を要求しているという
theWORLD（ザ・ワールド）
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Ｕ―２１日本代表ＧＫの荒木琉偉がＧＫで開幕最年少先発も３失点「良くない結果。課題、反省が多い」 ほろ苦いＪ１デビュー
GKとしての開幕最年少記録を更新したが、3失点を喫するほろ苦いデビューとなった
スポーツ報知
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「ここが私の望む場所」日本代表DF冨安健洋のクリスタル・パレス加入が正式決定！「競争がある環境にいたいと思ってた」
背番号17を着用し「競争がある環境にいたい」と新天地への意気込みを語った
theWORLD（ザ・ワールド）
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冨安健洋のクリスタル・パレス加入が正式決定！ プレミア復帰で鎌田大地と共闘
アーセナル退団後にアヤックスを経て、プレミアリーグへの復帰を果たした形
SOCCER KING
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【日本代表】森保監督 衝撃デビューの三井寺眞を絶賛「16歳の子が、と言ったら失礼ですね」
横浜MのMF三井寺眞（16）はデビュー戦で得点を決め堂々たるプレーを見せた
東スポWEB
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「国立は素晴らしいけど、都内でもサッカースタジアムでさらに…」J最多６万人超が来場、大熱狂の開幕戦後に森保監督が明かした思い
Jリーグ最多の6万3960人が来場し国立競技場は大いに盛り上がったという
サッカーダイジェストWeb
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Ｇ大阪・明神智和監督がリーグ戦初采配で６年ぶり開幕白星発進に導く「監督の方が背負うものは大きい。選手時代より嬉しいかもしれない」
明神智和新監督が就任初戦を飾り、クラブでは24年ぶりの快挙となった
スポーツ報知
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G大阪FW植中朝日が移籍後初出場で逆転V弾「ここで一本決められたのは心の余裕に」
3対3の同点から後半41分に逆転V弾を叩き込み「最高です」と絶叫した
スポニチアネックス
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日本代表DF冨安健洋がクリスタル・パレスに正式加入！鎌田大地と同僚に！今季プレミアでプレーする日本人は９人目
アヤックスを契約満了で退団後、トライアウトを経て合格となったとのこと
サッカーダイジェストWeb
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鹿島18歳FW吉田湊海 開幕戦で公式戦初先発も反省の45分「自分の中では悔しい」
◇明治安田J1リーグ開幕節鹿島4―3横浜M（2026年8月7日MUFG国立…
スポニチアネックス
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G大阪守備陣は3失点猛省…DF岸本武流「きょうのG大阪は正直、弱かった。反省点ばかり」
相手が退場で数的優位でありながら3失点を喫する不安定な内容だったとのこと
スポニチアネックス
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「浦和サポーターの心をつかみたい」古巣相手に一時逆転ゴールの浦和ＭＦ南野遙海 ゴール後の真意語る
今季G大阪から加入のFW南野遙海が古巣相手に移籍後初ゴールを決めた
スポーツ報知
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横浜Mの超新星16歳MF三井寺、鮮烈デビュー弾は「いいところにボールが」 前夜は緊張も堂々とプレー
前半7分に今季J1全体の第1号ゴールを決め、16歳4カ月5日での先発は史上最年少記録
スポニチアネックス
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挨拶代わりの劇的決勝弾!植中朝日「ヒーロー貰っちゃいました」南野遥海の“恩返し”に発奮
FW植中朝日が後半41分に決勝ヘッドを叩き込み、試合を決定づけた
ゲキサカ
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G大阪vs浦和 試合記録
【J1第1節】(パナスタ)G大阪 4-3(前半2-1)浦和<得点者>[G]イッ…
ゲキサカ
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日本代表DF冨安健洋 クリスタルパレス加入が正式発表「私の求めていた場所」 鎌田と共闘動画も公開
アーセナルを退団後、約1年ぶりにプレミアリーグへ再挑戦となる形
スポニチアネックス
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横浜FMの16歳・三井寺真がJ1開幕戦で初得点、久保建英の年少記録を更新
前半7分に先制点を奪い、久保建英が持つクラブ記録を塗り替えるプロ初得点
スポーツ報知
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G大阪・明神智和監督が初陣星「勝利の味は同じだが背負うものは大きい」
明神監督は「監督の方が背負うものは大きい」と選手時代との違いを語った
スポニチアネックス
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鬼木監督「鹿島のメンタルの強さを見せられたゲーム」王者の底力で大逆転！横浜Mとの死闘制す
◇明治安田J1リーグ開幕節鹿島4―3横浜M（2026年8月7日MUFG国立…
スポニチアネックス
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冨安健洋のプレミアリーグ復帰が正式決定!! クリスタル・パレスに加入「競争のある環境にいたかった」
アーセナル退団後にアヤックスを経て、プレミアリーグへの復帰を果たした形
ゲキサカ