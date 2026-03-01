散らかりがちな小物をすっきり整えられる、蓋付きの「洗面収納アイテム」が【3COINS（スリーコインズ）】から新作として登場。プチプラとは思えないクオリティで、まるでホテルのような上質スペースを手軽に演出できるかも。 竹素材のフタがおしゃれ！ 便利な仕切り付きのクリアケース コットンや綿棒、メイク用スポンジなどを分けて収納できる「仕切り付き収納クリアケース」\550（税込）。クリ