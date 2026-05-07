300円均一を中心に展開する雑貨チェーン「3COINS」は2026年5月7日、4日に発売し5日に販売停止を発表していた商品「カスタムタンブラーシリーズ」について、「ストローでの吸引ができない」との問い合わせを受けての販売停止だと明かし、関連商品の返品・返金対応を行っていると発表した。5日時点では「諸般の事情」とのみ説明していたため、その経緯をめぐり憶測が広がっていた。「諸般の事情により販売を停止」に憶測も3COINSは5