5月7日、主に300円で生活雑貨を販売する『3COINS（スリーコインズ）』が公式サイトで、『CUSTOM TUMBLER 一部商品の販売停止・返品返金対応について』と題した文書を公開した。【写真】“パクリ”と指摘が集まったスリーコインズのチャームスリコのタンブラーに“パクリ疑惑”「『カスタムタンブラーシリーズ』は5月4日に発売され、翌日には販売停止となっていました。5日時点では“諸般の事情”とだけ説明がされていましたが、