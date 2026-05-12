自宅で手軽にネイルを楽しみたい人にとって、使いやすさと仕上がりの美しさを両立したアイテム選びは重要なポイント。【3COINS（スリーコインズ）】からは、初心者でも扱いやすい工夫が施された、新しいネイルグッズが続々と登場中！ 今回はセルフネイル派さん必見の、スリコの新作ネイル用品をご紹介します。 上品に輝くマグネットジェル 【3COINS】「スキンマグジェル／ Elune」\330（税込） 細かな粒子が光に