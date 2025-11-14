講談師の神田伯山が１４日放送のＴＢＳラジオ「問わず語りの神田伯山」に出演。フワちゃんのプロレスでの活動復帰を歓迎した。フワちゃんは、８日に行われた女子プロレス「スターダム」後楽園ホール大会に電撃登場。１２月２９日の両国国技館大会への参戦が決定している。伯山は「フワちゃんがプロレスで復帰みたいなことになってるじゃん。前１回やってるんだよね」とこの話題に言及。前回のプロレス参戦時も素晴らしかった