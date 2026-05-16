栃木県上三川町の住宅で住人の60代女性が殺害された強盗殺人事件で、新たに16歳の少年が逮捕されました。これで逮捕者は3人となりました。【映像】現場周辺の様子3人目の逮捕者となった高校生の少年は先ほど午前9時半ごろ、こちらの下野警察署において逮捕されました。これまでの取り調べには素直に応じているということです。少年は、きのうまでに逮捕された16歳の少年2人などと共謀し、おととい上三川町の住宅に押し入って