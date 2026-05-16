元イスラエル軍兵士、ダニー ネフセタイさん（69）による講演会が、5月3日、岡山市で開かれました。 【画像を見る】イスラエルはどんな国？ 元JNNカイロ支局長が撮影したガザ ダニー ネフセタイさんの半生 ダニー ネフセタイさんは、1957年にイスラエルに生まれ、1975年、高校卒業後、徴兵制によってイスラエル軍に入隊。 退役後、1979年10月に来日し、現在は、注文家具や遊具、木工小物などを創作するかたわ