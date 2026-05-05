元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が5日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、ネット上で賛否が起きている“すね毛論争”に私見を語った。酷暑対策にハーフパンツをはく男性が増える中、ネット上には「すね毛が見えていて不快だ」などと嫌悪感を示す女性の声が紹介された。こうした声に対し、「女性だって好きな服を着られなくなるよ？オバサンは二の腕出すな！とか、大根足はミニ履くな！とか