女子プロレスラーのDASH・チサコが8日、自身のインスタグラムを更新し、妊娠したことを報告した。 【写真】まさに「ハードコアベイビー」生まれる前から臨戦態勢のDASH・チサコジュニア 所属の「センダイガールズ」も公式サイトで【大切なお知らせ】と題して文書を掲載し、妊娠を発表。さらに「本人とも協議を重ねた結果、母子の健康を最優先に考え、今後予定しておりました大会を欠場させていただ