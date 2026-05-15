全国のスーパーで販売されたコメの平均店頭価格は5キロ3796円で、2週連続の下落となった。コメ価格はいくらまで下がるのか。元農水官僚で武蔵野大学国際総合研究所研究主幹の山下一仁さんは「最終的に5キロ2500〜3000円台で落ち着くだろう。理由は、農水省が政府備蓄米の落札価格を2万500円としたからだ。これを基準にJAは農家に払う概算金を決めてくる。国民不在の出来レースだ」という――。写真提供＝共同通信社スーパー「フレ