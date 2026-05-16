Screenshot: Google Map 2025年2月21日の記事を編集して再掲載しています。 陰謀論のほうがマシだった…かも。2021年、とあるユーザーがGoogleマップを眺めていたところ、太平洋のど真ん中に大きな黒い三角形の穴が空いていることを発見しました。それを掲示板サイトRedditに投稿したところ、「あれはいったい何!?」とインターネット上で大きな話題になりました。洋上のブラックホールの正