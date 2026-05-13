「（営業担当者が）もしかしたら少しでも安くした方が寺尾が喜ぶんじゃないかと思った可能性もありますし、感情が複雑ではあります」磐越道事故のバス運転手は「高校駅伝のカリスマ指導者」だった…「2種免許」持たず無許可営業運行の疑い福島県郡山市の磐越自動車道で今月6日、私立北越高校（新潟市）の男子ソフトテニス部員20人を乗せたマイクロバスがガードレールに衝突し、1人が死亡、17人が重軽傷を負った事故。同校は10