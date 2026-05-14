「健康が一番」元看護師が描く、心が震える命のエピソード【漫画】本編を読む→妊婦が脳出血で緊急搬送…その結末幼少期から絵を描くことをこよなく愛し、現在は看護師・看護学生向けの総合WEBメディア「ナース専科」で連載をもつ漫画家・アヤ(@aokitajimaru)さん。現場の看護師から寄せられた実話を基に、命の尊さを描く彼女の作品が反響を呼んでいる。今回は過去に好評だった2作品とともに、アヤさんの知られざるダイエット経験