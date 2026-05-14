神戸市内で引退会見フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が13日、地元の兵庫・神戸市内で引退会見に出席した。涙あり、笑いあり、特大サプライズの結婚発表ありの約70分。耳に光るピアスに注目が集まった。会見場にはカメラ約30台、100人を超える報道陣が集結。関係者から贈られた多数の花も並んだ。坂本は、上下白のセットアップ衣装で登壇した。様々なことに話題が及ぶ中、会見の最後には今月5日に入籍してい