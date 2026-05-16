ビジュアル系エアバンド、ゴールデンボンバーの鬼龍院翔（41）が15日夜、自身のXを更新。一部のトイレをめぐる思いを「あれなんなの？」と投稿した。鬼龍院は「誰も言わないから俺が言ってやる」と書き出した。そして「外出先のトイレ(大)で用を足したあと、ウォシュレットをオンにしたら最初に温水が一回タマの裏あたりをペロッと経由していくタイプのウォシュレット、あれなんなの？穴狙うの下手すぎだろ」と言いたいことを一気