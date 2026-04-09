4月8日、タレントでプロレスラーのフワちゃんが、東京・後楽園ホールで行われた試合に参戦。かつて芸能界を席捲した破天荒キャラはプロレスの世界に転生してからも変わらなかったようで……。「この日は、3対3の試合に臨んだフワちゃん。序盤から対戦相手に挑発的なポーズをとり続けましたが、ドロップキックなどの大技を連発し、優位に立つ場面もありました。ところが、ここでもフワちゃんの“おふざけ”は相変わらず。リングを