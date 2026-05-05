約1年3カ月の休止期間を経て、女子プロレス団体・スターダムでプロレスラーデビューを果たしたフワちゃんが4日深夜放送のABCテレビ「東出昌大の野営デトックス」（月曜深夜0・00）にゲスト出演。活動休止期間について語った。同番組は山奥に移り住んで5年、自然の中で暮らすライフスタイルが注目を浴びる俳優・東出昌大の拠点に、都会で生きる芸能人を招き、1泊2日の野営生活をともにしながらゲストのメンタルデトックスを目指