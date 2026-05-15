15日午前、東京・世田谷区で、桑の実を食べた小学生5人が腹痛などを訴え病院に搬送されました。警視庁によりますと15日午前10時半前、東京・世田谷区の学校から、「果実を食べて児童や職員が下痢やおう吐」と通報がありました。この学校の児童と職員が15日午前、校外学習で近くの河川敷を訪れていた際、桑の実を見つけて食べた小学生9人のうち5人がのどの違和感や腹痛を訴え病院に搬送されたということです。警視庁は、当時の状況