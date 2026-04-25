昨年、女子プロレスのスターダムに電撃入団し、１２月２９日にプロレスラーとして再デビューした人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのフワちゃんが、デイリースポーツのインタビューに応じた。年間最大のビッグマッチとなる４月２６日の横浜アリーナ大会が迫る中、インタビュー後編ではプロレスラー転向の真意や、デビュー４カ月の胸中、さらに女子で初めてプロレス大賞ＭＶＰを受賞した上谷沙弥（２９）への秘めたる思いなども率直に語った。