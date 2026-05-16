日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）が１６日に放送され、アナウンサーが言葉を失う場面があった。番組内で今後１週間のイベントなどを紹介するコーナー「ミライのヨシュー！」をナビゲートするのはフリーの後藤楽々アナウンサー。元気に「きょうから１週間、いったいどんなことが起きるのかミライをヨシューしちゃいましょう！」とスタート。しかし「５月、疲れがたまってくる時