タレントのマツコ・デラックスが、8日に放送されたテレビ朝日系バラエティ番組『マツコ＆有吉 かりそめ天国』(毎週金曜20:00〜)に復帰し、退院後の食生活の変化について話した。マツコ・デラックス○有吉弘行「実際お会いしたら全然痩せてねえ」首の手術を受け、約2カ月間休養していたマツコは、「入院してて1カ月、お酒を飲んでなかったので。(退院して)3リットルぐらい飲んだ」と告白。有吉弘行が「『5時に夢中!』で復帰なさって