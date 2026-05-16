栃木県上三川町で不審車両などの情報が寄せられ警察が警戒する中で、女性が殺害される強盗殺人事件が起きたことを受け、警察庁は、犯行グループによる現場の下見についての対応を徹底するため、全国の警察に通達を出しました。栃木県上三川町の自宅で富山英子さん（69）が殺害された強盗殺人事件の現場周辺では、事件のおよそ1か月前からたびたび不審な人物や車、バイクが目撃され、富山さんの親族が3回にわたって警察に情報提供す