リップやイヤホン、文房具などで、バッグの中がごちゃごちゃ……。小物収納に欠かせないポーチは、毎日のように使うからこそ、見るたびに気分が上がるデザインを選びたいところ。今回は【セリア】から、一目惚れ買いしそうなほど可愛い「ディズニーポーチ」をご紹介します。中身を確認しやすい窓付きポーチや、バッグに簡単に装着できるカニカン付きポーチなど、見た目も実用性も備わった優秀アイテ