きのう（15日）夜、千葉県市原市の住宅で32歳の男性が腹部を刺された殺人未遂事件で、警察は34歳の男を逮捕しました。この事件は、きのう午後7時半ごろ、市原市大坪の住宅で、この家に住む32歳の男性が腹を刺されて救急搬送されたものです。男性は搬送時に意識はありましたが重傷です。男性は救急隊員に対し「先輩に刺された」と話していて、警察は殺人未遂事件として逃げた人物の行方を追っていましたが、きょう午前、自称・市原