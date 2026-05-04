東京女子プロレス４日の後楽園大会でプリンセス・オブ・プリンセス王者の荒井優希（２７）が遠藤有栖（２８）を破りＶ２に成功した。この日デビュー５周年を迎えた荒井は自他ともに認める?大親友?との一戦に臨んだ。試合は互いに一歩も譲らぬ大激戦に。遠藤からキャメルクラッチで絞られれば、荒井もサソリ固めを返す。一進一退の攻防が動いたのは１５分過ぎ。コーナー上での攻防から荒井が雪崩式フルネルソンバスターを発射