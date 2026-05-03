女子プロレス団体「スターダム」のなつぽいが３日、自身のインスタグラムを更新。１月に結婚した新日本プロレス・鷹木信悟のサプライズで、人生で初めてヘリコプターでのフライトを体験したことを明かした。「ちょっと前なんだけど、人生初のヘリコプターに乗りました何も聞かされてなかったからめちゃくちゃびっくりしたちょうど夕日が沈む瞬間も見れたよ」と記し、機内での鷹木信悟との２ショットや、機体を前にした写真
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