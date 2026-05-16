シンガー・ソングライターの星野源（45）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。公開した写真が反響を呼んでいる。【写真】「結婚指輪前からされてましたっけ、、、！」反響が寄せられた星野源の投稿星野は「YELLOW MAGAZINE＋ GEN HOSHINO LAST INTERVIEW」との文言とともに、写真をアップ。左手の薬指に指輪をし、ひげをたくわえた姿を見せていた。この投稿には「結婚指輪前からされてましたっけ、、、！」「これまた