アイドルグループ・日向坂46に正源司陽子というメンバーがいる。4月からニッポン放送の「オールナイトニッポンX」でパーソナリティを務めるなど、活躍の幅を広げている。【写真】「オールナイトニッポンX」のパーソナリティに起用された正源司陽子さん。左はサカナクションの山口一郎さんこの「正源司」という名字は「しょうげんじ」と読み、一度聞いたら忘れないものだ。「正源司」はかなり珍しい名字で、熊本県や千葉県などにわ