立憲民主党・東京都連の会長選挙で、蓮舫参議院議員が川名雄児武蔵野市議に敗れました。蓮舫参院議員：選挙はやってよかったと思います。いろんな思いを持ってる人たちの声もよく分かりましたし。立憲の都連会長選挙は、蓮舫・川名両氏の一騎打ちとなり、蓮舫氏は81票で川名氏の124票に及ばず、敗北を喫しました。