5月5日、女優の唐田えりかが、お笑いコンビ「霜降り明星せいやのYouTubeチャンネルに出演した。動画内で “自粛” 期間中のエピソードを語る場面があり、物議を醸している。せいやと唐田は、放送中のドラマ『102回目のプロポーズ』（フジテレビ系）で共演している。今回は、バラエティやYouTubeへの出演経験がほとんどない唐田が、激辛ラーメン「蒙古タンメン中本」に挑戦し、素のリアクションを引き出すという内容だった。