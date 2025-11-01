1日朝、熊本市で軽自動車が対向車に接触したあと、沿道の街路樹に衝突して1回転し、運転していた男性が死亡しました。1日午前7時20分頃、熊本市北区の市道で軽自動車が対向車2台に接触した後、沿道の街路樹などに衝突して1回転しました。この事故で軽自動車を運転していた熊本市東区の井保博さん（51）が頭を強く打ち、心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。接触した対向車2台にそれぞれ乗っていた男性2