18日午後、熊本県嘉島町の交差点で、3人乗りのオートバイが事故を起こし2人がけがをした事件で、警察はオートバイを運転していた男子中学生を逮捕しました。 【写真を見る】【中学生を逮捕】“無免許運転”でオートバイに3人乗り同乗者にけがをさせ逃走「怖くなって逃げた」熊本 無免許過失運転傷害と道路交通法の救護義務違反の疑いで逮捕されたのは、住所不定で14歳の中学生の少年です。 オート