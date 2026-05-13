12日、熊本県阿蘇市の「阿蘇カドリー・ドミニオン」で飼われている2匹のヤマアラシが逃げ出しましたが、夜までに捕獲されました。 【写真を見る】なんと「穴掘り」で脱走ヤマアラシ2匹が飼育小屋から外へ園内で無事捕獲熊本・阿蘇市 けがをした人はいませんでした。 あの子たちがいない！ カドリー・ドミニオンによりますと、12日朝、施設で展示しているヤマアラシ2匹が飼育小屋からいなくなっていることに