熊本県教育委員会が子ども達を対象に行ったアンケートで、「どんな理由があってもいじめは許されない」と答えたのは、全体の8割程度にとどまったことが明らかになりました。 【写真を見る】児童生徒の16.8％「いじめ許される」回答の衝撃 "いじめは絶対悪"に温度差熊本県教育委員会アンケート アンケート結果の詳細 このアンケートは、去年、熊本市立を除く熊本県内の公立学校に通う約10万人を対象