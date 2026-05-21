日本将棋連盟は21日、公式ホームページ（HP）へ外部から不正なアクセスにより、改ざんが行われたと発表した。HPでは棋士プロフィルなどを掲載しているが、個人情報は扱っておらず現時点で外部への流出は確認されていないという。公開を一時停止している。連盟は原因の調査、復旧対応を進めている。暫定的措置として、2〜3週間後をめどに仮サイトを立ち上げる予定。