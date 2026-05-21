感染者が急増している「はしか（麻疹）」について、5月10日までの1週間で全国の感染者数が479人になり、過去10年間で最多だった2019年に迫る勢いです。 【写真を見る】はしかワクチン接種率（都道府県別）※2024年度 熊本県内では19日時点で感染者はいませんが、九州では5月1日までに鹿児島の高校で集団感染した他、福岡のコンサート会場を訪れていた女性が感染するなど、広がりを見せています。 どんな症状が出る？ 熊