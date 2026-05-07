警視庁は、熊本県八代市の庁舎建て替え工事をめぐり、特定の業者へ便宜を図った見返りに現金6000万円を受け取ったとして、八代市議会議員の成松由紀夫容疑者（54）らを逮捕しました。 ＜写真を見る＞逮捕された八代市議 逮捕（あっせん収賄の疑い）八代市議会議員 成松由紀夫容疑者（54）建設会社役員 園川忠助容疑者（61）元市議会議員 農業 松浦輝幸容疑者（84） 逮捕容疑は？何があった？ 警察によりますと、成松市議らは、