陸上自衛隊健軍駐屯地は、熊本県益城町の高遊原分屯地で、同僚の財布から現金9万円を盗んだとして、20代の隊員を懲戒免職処分としました。 懲戒免職処分を受けたのは、高遊原分屯地の輸送航空隊 第109飛行隊に所属する23歳の陸士長です。 健軍駐屯地によりますと、陸士長は業務時間外だった2024年2月10日の夜、分屯地内で同僚隊員の財布から現金9万円を盗んだということです。 この3日後に同僚隊員が、盗まれたことを上司に報告