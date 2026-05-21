人気番組の次回予告に登場した女性がネットで注目を集めている。大阪・ＡＢＣテレビ（朝日放送）のバラエティー番組「探偵！ナイトスクープ」（金曜・午後１１時１７分）の公式Ｘ（旧ツイッター）では２２日放送の内容について紹介。「永見大吾探偵生駒山で助けてくれた命の恩人を探して遭難から１２年―わずかな手がかりから命の恩人を見つけ出せるか！？」とし、動画が公開された。依頼者は「東京都の女性（３１）」と