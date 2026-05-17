16日夜、熊本県八代市で刃物のような物を持った男が逃走していると県警が発表し、県民に注意を呼びかけています。 警察によりますと、16日午後10時頃、八代市古閑中町付近で「もめ事が起きている」という内容の110番通報がありました。駆けつけた警察官がけが人がいるのを確認。もめ事の当事者の1人がいなくなっていたということです。消防によりますと、20代の男性1人が頭と両手にけがをして、病院に搬送されましたが、意識