ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 和田アキ子が「本当に歩かない」自身の歩数を告白し、共演者驚き 和田アキ子 エンタメ・芸能ニュース ラジオの話題 スポニチアネックス 和田アキ子が「本当に歩かない」自身の歩数を告白し、共演者驚き 2025年11月1日 13時33分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 和田アキ子が1日放送のラジオで、「本当に歩かない」と明かした 前日に自身の歩数を確認してみたところ、「26歩だった」と告白 これには共演する垣花正も「26歩？」と驚き、和田も苦笑いしていた 記事を読む