【「シュークリーム」100冊50％OFFクーポン＆プレゼントキャンペーン】 開催期間：11月1日～11月4日23時59分 キャンペーンバナー 【拡大画像へ】 エヌ・ティ・ティ・ソルマーレは、同社が運営する電子書籍配信サイト「コミックシーモア」にて、シュークリームのBL作品に使用できるクーポンを配布している。期間は11月1