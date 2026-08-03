マンガ
『マンガ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
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段ボール箱を取り合う猫2匹、娘が手作りの2階建てハウスで円満解決
マンチカンのきなこくんとミヌエットのおだんごちゃんが一歩も引かず応酬
まいどなニュース
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50代のリアルすぎる悩みに共感
女子SPA！
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BEAMSが「りぼん」6作品とコラボ
6作品のキャラクターを取り入れたウェア12型とグッズ8型の全20型が展開される
FASHIONSNAP.COM
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横浜F・マリノス宮市亮が語る、NARUTOとSLAM DUNKが育んだ選手の原点
『NARUTO』『BLEACH』『SLAM DUNK』が青春を支えたと宮市は述べている
Sportiva
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映画ちいかわが描くかわいい世界観に潜む人間社会への皮肉
中山淳雄氏によると、ファンシーな世界観に潜む弱肉強食の不条理さが大人にも刺さる要因だという
プレジデントオンライン
2026年8月6日
2026年8月5日
2026年8月4日
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マンガワン編集者がSNSで謝罪、被害者への配慮欠いたと認める
共同通信
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マンガワン問題で担当編集者がSNSに謝罪文を投稿、判断の誤りを認める
共同通信
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小学館が性加害漫画家の起用問題を受け再発防止策を発表
FNNプライムオンライン
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「ジャンプSQ.」10月号で「新テニスの王子様カード」ランダム封入を中止
スポニチアネックス
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永谷園の鶏スープを使い、炊飯器一つで本格カオマンガイが完成するレシピ
永谷園の「鶏スープ」2袋と鶏もも肉を炊飯器に入れるだけで完成するという
livedoor ECHOES
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亀梨和也がカイジ実写4作目で敵役を演じ、原作ファンから絶賛される
茶髪ロン毛にグラサン姿の兵藤和也役がSNSで「ハマリすぎ」と絶賛されているという
東スポWEB
2026年8月3日
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漫画「ヤン先輩」の作者が出版社との信頼破綻を理由に連載中止を発表
マンガUP！との「信頼関係破綻」を理由に15話＜3＞をもって連載を中止するという
日刊スポーツ
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小学館が性加害漫画家を別名で起用、第三者委が人権侵害と批判
ABEMA TIMES
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『ヤン先輩』作者が信頼関係の破綻を理由に連載中止を発表
スクウェア・エニックスとの信頼関係破綻が原因とのことで、15話?で連載を中止
オリコンニュース
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マンガワン問題で第三者委が報告書「人権侵害への加担」と痛烈批判
報告書は106ページに及び、人権意識や権力の不均衡への認識が不十分だったと指摘
オリコンニュース
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小学館のマンガワン問題、第三者委が意思決定の記録不備を指摘
危機管理体制の整備は評価される一方、意思決定の記録が残されていなかったと指摘
スポニチアネックス
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小学館「マンガワン」問題 調査過程でホットラインに44件の相談
取引先による性加害等が疑われる類似事案が数件確認されたとのこと
スポニチアネックス
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小学館の不祥事巡り第三者委が調査結果を報告、編集長への権限集中を問題視
編集長に権限が集中し人権リスクを組織管理できなかったと指摘された
スポニチアネックス