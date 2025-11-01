キャンペーンバナー

エヌ・ティ・ティ・ソルマーレは、同社が運営する電子書籍配信サイト「コミックシーモア」にて、シュークリームのBL作品に使用できるクーポンを配布している。期間は11月1日から11月4日23時59分まで。

配布されているのは、シュークリームのBL作品「いつか恋になるまで」シリーズや「狂い鳴くのは僕の番」シリーズなどの対象作品100冊までに使える50％OFFクーポンとなっている。

また、コミックシーモアでは、シュークリーム作品の青木らき氏の新刊「溺れる熱にふれないで」の配信及び「moment」と「アメイロ」のレーベル10周年を記念したプレゼントキャンペーンも実施されている。期間は11月30日23時59分まで。

キャンペーンでは、「溺れる熱にふれないで【単行本版】」の購入とレビューを投稿した全員に複製サイン入りスマホ用壁紙がプレゼントされるほか、moment・アメイロ作品を購入した全員に、購入冊数に応じた復刻電子小冊子がプレゼントされ、描き下ろしイラストを使用した記念グッズが抽選で手に入る。

