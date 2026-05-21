川崎の大関友翔や名古屋ピサノらに海外メディアが注目

移籍情報サイト「transfermarkt」のイタリア版が、日本人の若手選手で将来を嘱望される逸材の特集を行っている。

特集では「もはや『キャプテン翼』は単なる漫画やノスタルジーではない。日本はサッカーを夢物語ではなく、時計職人のような緻密な計画と、大きな変化は一夜にして起こるものではないと知る者の忍耐強さをもって着実に歩みを進めてきた」として、日本サッカー全体の成長と育成の進歩について言及。Jリーグでプレーする若手選手たちを取り上げた。

川崎フロンターレから21歳のMF大関友翔がピックアップされ「中盤の前方でキノコのようにあらゆる所へ顔を出し、マークを外す能力に優れる。混戦から抜け出し、試合を支配することを考えたプレーをする。判断も速くプレーも激しいが、ペナルティーエリア近くでも質の高いパスを見せる。身体的な成長が見られれば、三笘薫に次ぐ川崎の至宝になるかもしれない」と評価されている。

名古屋グランパスのGKピサノ・アレックス幸冬堀尾は「イタリア系カナダ人の父親を持つ彼は、将来的に代表チームで鈴木彩艶の正GKに挑戦する可能性を秘めている」とされ、「基礎がしっかりしている。ゴール前での落ち着きは抜群で、賢明な動き、タイミングの良い飛び出し、そしてショートパスとロングパスの両方における確かな配球力も持ち合わせている」と高い評価を受けた。

サンフレッチェ広島のMF中島洋太朗は「日本人らしいプレーヤー。中盤の中心で時間をコントロールしてプレッシャーをかわし、前線を開放して縦への攻撃を展開する。強度あるプレッシングを見せて高い位置でボールを奪い返し、試合終盤に決定的な違いを生み出すこともできる。最近は体調不良や戦術的な理由で先発出場は減っているが、その才能は健在だ」とされた。

浦和レッズのMF和田武士は「身長わずか170センチの体に巨大なコンピューターが宿っているかのようだ」とされ、「瞬時にピッチ全体をスキャンし、どこにポジションを取り、何をすべきか判断する。ボールを猛烈に奪い返し、冷静にボールをコントロールする。技術力とパスセンスには絶対的な自信があり、ピッチを広く使うパスも得意としている。スペースを見つけて前進し、視野の広さとタイミングで違いを生み出す。攻守に規律も持ち合わせている。彼が到達できるレベルは、今後の身体的な成長にも左右されるだろう」と絶賛された。

ガンバ大阪のMF名和田我空は「ファーストチームでの出場機会はまだ限られているものの、日本で彼の潜在能力への期待は依然として高い。特にドリブル能力と創造性において、高校時代から同世代最高の選手の一人とみなされてきた。低い重心、強靭な脚力、そして激しいプレースタイルは魅力的な特徴だが、判断力の向上は必要だ」とされている。

この中ではU-17アジアカップに日本代表で参加中の和田が16歳で最年少だが、全体的にJリーグから欧州へ移籍する年齢が下がり、若き才能へ光る目も鋭くなっている。Jリーグでもネクストブレイク候補として注目される選手たちの多くは、すでに欧州からも見つかっていることが多いと言えそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）