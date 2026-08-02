鈴木彩艶
鈴木 彩艶は、アメリカ合衆国生まれ、埼玉県さいたま市浦和区出身のプロサッカー選手。Jリーグ・浦和レッズ所属。ポジションはゴールキーパー。日本代表。
2026年8月9日
2026年8月8日
2026年8月6日
2026年8月5日
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鈴木彩艶のPSG移籍、日本人史上最高額での成立が有力視される
PSGの3300万ユーロ提示に対しパルマは4000万ユーロ規模を希望しているという
ココカラネクスト
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伊1部パルマ 鈴木彩艶の移籍交渉巡り、仏パリSGからのオファーを「拒否」か
サッカーダイジェストWeb
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鈴木彩艶がパリSGと5年契約で個人合意、移籍金交渉は続く
パリSGと2031年6月末までの5年契約で個人合意に達したとのこと
スポニチアネックス
2026年8月4日
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鈴木彩艶がパリサンジェルマンと基本合意か パルマは約73億円を要求
スポーツ報知
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鈴木彩艶がPSGと2031年までの長期契約で原則合意、移籍交渉は大詰めに
スキラ氏によると鈴木は2031年までの契約についてPSGと原則合意に達しているとのこと
東スポWEB
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鈴木彩艶のPSG移籍が急接近、アジア人GKがビッグクラブ正守護神へ
移籍専門記者ロマーノ氏がパルマへ総額3300万ユーロのオファーと伝えた
サッカーダイジェストWeb
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鈴木彩艶 パリSG移籍実現でも「武者修行」か…ユベントスへレンタル可能性
PSGは約59億4000万円をオファーし、ユベントスとの争奪戦を制したとのこと
東スポWEB
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パリSGが鈴木彩艶に約60億円の移籍金で正式オファー、ユベントスと争奪戦
総額3300万ユーロ（約60億円）の移籍金で、複数の海外メディアが2日に報じた
スポニチアネックス
2026年8月3日
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パルマ鈴木彩艶にPSGが60億円オファー、監督は去就を明言せず
パリ・サンジェルマンがパルマに約60億円の正式オファーを出したと報じられた
サッカーダイジェストWeb
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鈴木彩艶の獲得へパリSGが総額60億円の正式オファーを提示、交渉大詰め
総額約60億円でパルマの要求額を上回る金額であり交渉が大詰めを迎えている
スポニチアネックス
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鈴木彩艶がPSGと交渉成立間近か「60億円パッケージオファー」と報道
東スポWEB
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23歳GK鈴木彩艶にPSGが約60億円のオファー、欧州王者移籍が現実に
パルマへの移籍金は約60億円で、公式オファーが届いたとロマーノ記者が報じた
サッカーダイジェストWeb
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PSGが鈴木彩艶の獲得に向けパルマへ約60億円の正式オファーを提示
移籍金3300万ユーロ（約60億円）をパルマ・カルチョに提示したとのこと
SOCCER KING
2026年8月2日
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鈴木彩艶の移籍先はPSGが最有力も、序列問題が決断に影響か
ユベントスは約55億円超の移籍金を理由に撤退し、PSGが有力候補に浮上したとのこと
FOOTBALL ZONE
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遠藤航がモナコとのトレーニングマッチで実戦復帰へ、指揮官が出場を明言
イラオラ監督は「何分かは出場できるはずだ」と8月9日のモナコ戦での
ココカラネクスト
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「鈴木彩艶を非常に気に入っている」ユーヴェ指揮官絶賛も移籍金が壁
ユヴェントスのスパレッティ監督が「本当に気に入っている」と高く評価したという
theWORLD（ザ・ワールド）
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ユベントス指揮官が鈴木彩艶を高評価、移籍金54億円が新天地の行方を左右
スパレッティ監督は「本当に気に入っている」と高く評価しているという
サッカーダイジェストWeb