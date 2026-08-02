鈴木彩艶

鈴木 彩艶は、アメリカ合衆国生まれ、埼玉県さいたま市浦和区出身のプロサッカー選手。Jリーグ・浦和レッズ所属。ポジションはゴールキーパー。日本代表。

2026年8月9日

2026年8月8日

2026年8月6日

2026年8月5日

2026年8月4日

2026年8月3日

2026年8月2日